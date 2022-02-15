ЖКХ

Представителя муниципального предприятия в Великих Луках оштрафовали за снежные валы на дорогах

Предприятие в Великих Луках оштрафовали за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, а также за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

5 декабря сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки проводили проверку и выявили, что МП «Спецавтохозяйство» допустило формирование продольных боковых снежных валов в результате уборки снега с дорожного покрытия, которые располагаются вдоль дорожного полотна на мостовых сооружениях города Великие Луки. Таким образом был нарушен пункт 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

В судебном заседании правонарушитель - должностное лицо предприятия - признал вину и раскаялся в содеянном. Мировой судья признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.