ЖКХ

Уличное освещение в себежской деревне организовали после вмешательства прокурора

Уличное освещение в деревне Креково Себежского района организовали после вмешательства прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура района провела проверку исполнения администрацией Себежа требований законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что на территории деревни Креково, находящейся в границах городского поселения, при наличии светильников, уличное освещение в темное время суток полностью отсутствовало.

Это обстоятельство явилось причиной повышения аварийности в указанном населенном пункте и создало реальную угрозу жизни и здоровью людей, отметили в надзорном ведомстве.

В адрес главы городского поселения «Себеж» было внесено представление, которое рассмотрели и удовлетворили. При этом мер, направленных на устранение нарушений, администрация не приняла. Прокурор района направил в Себежский районный суд административное исковое заявление.

Теперь по решению суда администрация городского поселения в течение 6 месяцев обязана организовать уличное освещение в указанной деревне.