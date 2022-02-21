Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи оценивают качество уборки дорог, тротуаров и дворов? ВИДЕО

В ПсковГУ не применяют QR-сканеры для пропуска студентов

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открыли в Пскове

Старинное поселение нашли при строительстве газопровода в Псковской области

«Поэт и правдоруб»: Есть такое слово - «Родина»...

В Псковской области выбрали лучшую рекламу против наркотиков

Память погибших при исполнении долга бойцов спецназа почтили в Пскове

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Почти 3700 семей создали жители Псковской области в прошлом году

На спектакли и выставки в рамках проекта «Культурные выходные» приглашают псковичей

«Беседка»: Как отразятся на археологическом наследии поправки в закон об охране памятников? ВИДЕО