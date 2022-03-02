ЖКХ

Председателя областного комитета по ЖКХ наказали за нарушение условий предоставления субсидий

Председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области привлекли к административной ответственности за нарушение условий предоставления субсидий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки по обращению конкурсного управляющего предприятия жилищно-коммунального хозяйства был установлен факт нарушения условий предоставления из бюджета области субсидий в целях возмещения недополученных доходов в результате установления экономически необоснованных тарифов.

«Исчерпание выделенных на рассматриваемые цели бюджетных средств не может служить законным основанием для нарушения сроков и порядка предоставления субсидий. В такой ситуации должностные лица органов исполнительной власти региона должны изменять лимиты бюджетных обязательств и формировать их в достаточном размере, что председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Граховым С. С. выполнено не было», - отметили в ведомстве.

В этой связи заместитель прокурора области вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий).

По результатам рассмотрения дела за нарушение условий предоставления субсидий председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области привлекли к административной ответственности.

Исполнение назначенного Сергею Грахову административного наказания, после вступления постановления в законную силу, поставлено на контроль в прокуратуре области.

«В результате прокурорского вмешательства не допущено наступление неблагоприятных последствий в виде приостановления подачи теплоэнергии в 24 социальных объектах и в 53 многоквартирных домах, в которых проживает более 3 тысяч потребителей», - добавили в прокуратуре.