ЖКХ

Псковские власти призвали предприятия ЖКХ запастись расходниками

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 4 марта, на совещании с руководителями районов и предприятий ЖКХ дал ряд поручений по обеспечению устойчивого функционирования муниципальных организаций в связи с изменениями экономической ситуации в стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

По его словам, в первую очередь, муниципалитетам необходимо наладить оперативный обмен информацией об отказе поставщиков в продаже топлива, оборудования, запчастей и о росте цен на товары или на увеличение сроков их поставки.

«Ситуация на рынке постоянно меняется. Бизнес на нее реагирует. О любых подобных случаях необходимо сразу сообщать в профильный комитет. Эта информация будет транслироваться на федеральный уровень для принятия необходимых мер», - заметил Василий Осипов.

Следующий момент, на котором остановился вице-губернатор, касается организации в районах бесперебойной работы предприятий ЖКХ. Для этого руководство организаций тепло-, газо- и водоснабжения, а также других областей обслуживания населения следует создать максимальный запас расходных материалов и транспортных средств. Кроме того, незамедлительно следует приступить к решению вопросов импортозамещения. «Администрациям районов следует изыскать возможности в оказании предприятиям максимальной помощи», — отметил Василий Осипов.

Кроме того, заместитель губернатора сообщил руководству муниципалитетов о том, что правительство РФ готовит комплекс мер по стабилизации экономики в регионах. В связи с этим он поручил специалистам на местах регулярно проводить отдельную работу по мониторингу изменений профильной части правового поля.

«Все перечисленные поручения должны быть проецированы также в область строительства социальных объектов и исполнения поручений в рамках реализации национальных проектов», — подчеркнул Василий Осипов.

В ходе совещания подробно разобрали и ситуацию по дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время она составляет более двух млрд рублей, из которых 900 млн — юридические лица, а 200 млн рублей — бюджетные предприятия. Василий Осипов призвал глав муниципалитетов активизировать работу с долгами. «Вы привыкли рассчитывать на помощь областного бюджета. Она не прекратится, но все обращения будут приниматься и анализироваться именно на основе отработки дебиторской задолженности», — обратил внимание вице-губернатор.

Еще одной темой обсуждения стала разработка инвестиционных программ развития предприятий ЖКХ. «Программы должны быть разработаны и приняты на каждом предприятии региона», — сообщил Василий Осипов и поручил руководству регионального комитета по тарифам и энергетике оказать необходимые консультации и сопроводительную помощь по любым проблемным вопросам.