ЖКХ

В Новоржевском районе наказали виновных в несвоевременном восстановлении электроснабжения

В Новоржевском районе наказали виновных в несвоевременном восстановлении электроснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В декабре 2021 года прокуратура района по результатам мониторинга СМИ и на основании поступивших от граждан обращений организовала проверку с привлечением контролирующих органов по вопросу массовых отключений жителей Новоржевского района от электроэнергии.

По результатам проверки выявили многочисленные нарушения требований законодательства, связанные с восстановлением электроснабжения с превышением установленного срока, а также вскрыты факты надлежащего содержания объектов электроснабжения.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура Новоржевского района направила директору производственного отделения энергосетевой кампании представление. В результате должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, в отношении виновного должностного лица территориального подразделения энергосетевой компании возбудили два административных дела по статьям 9.11, 9.21 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административных дел УФАС по Псковской области, региональным управлением Ростехнодзора виновному должностному лицу назначили административные штрафы на общую сумму 12 тысяч рублей.

Электроснабжение на территории Новоржевского района восстановлено. Контроль за приведением объектов электросетевого хозяйства в надлежащее состояние находится на контроле прокуратуры района, добавили в ведомстве.