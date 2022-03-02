Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квитанции за электричество не придут
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Концерт Чайф в Пскове
вакцинация подростков
 
 
 
ещё ЖКХ 02.03.2022 12:300 Капитальные вложения 05.03.2022 16:250 Псковичам назвали причину отказа в получении льготы на услугу по обращению с ТКО 05.03.2022 16:030 В Новоржевском районе наказали виновных в несвоевременном восстановлении электроснабжения 05.03.2022 13:390 Почти 230 тысяч отсудил у дновской «управляйки» хозяин затопленной квартиры 05.03.2022 11:330 В доме на улице Золотковской в Великих Луках проведут реконструкцию тепловой трассы 04.03.2022 15:552 Псковские власти призвали предприятия ЖКХ запастись расходниками
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 02.03.2022 10:5314 Великолукские сосиски и сардельки попали в «черный список» Росконтроля 02.03.2022 11:474 Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта 02.03.2022 23:164 Трехзвездочный отель планируют построить в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В Новоржевском районе наказали виновных в несвоевременном восстановлении электроснабжения

05.03.2022 16:03|ПсковКомментариев: 0

В Новоржевском районе наказали виновных в несвоевременном восстановлении электроснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В декабре 2021 года прокуратура района по результатам мониторинга СМИ и на основании поступивших от граждан обращений организовала проверку с привлечением контролирующих органов по вопросу массовых отключений жителей Новоржевского района от электроэнергии.

По результатам проверки выявили многочисленные нарушения требований законодательства, связанные с восстановлением электроснабжения с превышением установленного срока, а также вскрыты факты надлежащего содержания объектов электроснабжения.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура Новоржевского района направила директору производственного отделения энергосетевой кампании представление. В результате должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, в отношении виновного должностного лица территориального подразделения энергосетевой компании возбудили два административных дела по статьям 9.11, 9.21 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административных дел УФАС по Псковской области, региональным управлением Ростехнодзора виновному должностному лицу назначили административные штрафы на общую сумму 12 тысяч рублей.

Электроснабжение на территории Новоржевского района восстановлено. Контроль за приведением объектов электросетевого хозяйства в надлежащее состояние находится на контроле прокуратуры района, добавили в ведомстве.

Теги: #электроэнергия #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 1963 человека
05.03.2022, 17:140 Сокращений в государственных учреждениях не будет — Минтруд 05.03.2022, 17:030 Митрополит Тихон возглавит литургию в Троицком соборе в Пскове 6 марта 05.03.2022, 17:000 В Великих Луках готовятся капитально ремонтировать Октябрьский проспект 05.03.2022, 16:530 Мини-выставка открылась в администрации Псковской области
05.03.2022, 16:430 Женщин-пассажиров пригородных поездов поздравят в Пскове 8 марта 05.03.2022, 16:330 Особого положения на территории России вводить не планируется — Путин 05.03.2022, 16:310 Акция на творожную пасту «Прасковья Молочкова» продолжится в псковских «Магнитах» до 8 марта 05.03.2022, 16:250 Псковичам назвали причину отказа в получении льготы на услугу по обращению с ТКО
05.03.2022, 16:180 Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым 05.03.2022, 16:130 Губернатор поручил оказать содействие в переезде в Псков высланному из США дипломату 05.03.2022, 16:030 В Новоржевском районе наказали виновных в несвоевременном восстановлении электроснабжения 05.03.2022, 15:510 Программу туристического кешбэка возобновят с 15 марта
05.03.2022, 15:430 15-градусные морозы придут в Псковскую область в ночь на 6 марта 05.03.2022, 15:321 ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 2 трлн рублей 05.03.2022, 15:290 80-летие отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отмечают в Псковской области 05.03.2022, 15:200 Когда начинать париться в бане после COVID-19, рассказала псковский врач
05.03.2022, 15:150 «Титан-Полимер» набирает сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок 05.03.2022, 15:090 Российским перевозчикам рекомендуют с 6 марта приостановить авиарейсы за рубеж 05.03.2022, 15:070 Судебные приставы останавливали горожанок и вручали цветы на улицах Пскова 05.03.2022, 15:000 CНГБ сохраняет ставки по ипотеке с господдержкой
05.03.2022, 14:580 Великолукский боец Руслан Шамилов выступит на турнире RCC Intro 20 в Екатеринбурге 05.03.2022, 14:470 В Роспотребнадзоре советуют не покупать цветы с декорациями на бутонах и стеблях 05.03.2022, 14:370 Псковичам рассказали, на какие новостройки дают ипотеку под 5,75% 05.03.2022, 14:350 Небо и земля
05.03.2022, 14:250 Еще 25 вышек мобильной связи установят в Псковской области за год 05.03.2022, 14:140 Праздничный концерт пройдет на сцене Дома офицеров 8 марта 05.03.2022, 14:070 Более 100 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области почти за два года пандемии 05.03.2022, 14:000 Псковичам рассказали, куда можно жаловаться на сбои в работе светофоров
05.03.2022, 13:501 Минцифры опровергло информацию о предложении легализовать в России пиратский софт 05.03.2022, 13:390 Почти 230 тысяч отсудил у дновской «управляйки» хозяин затопленной квартиры 05.03.2022, 13:270 Расширен перечень системообразующих предприятий Псковской области 05.03.2022, 13:170 В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости
05.03.2022, 13:090 Полицейские призывают псковичей воздержаться от участия в несогласованных акциях 05.03.2022, 13:010 Более 30 коробок с гуманитарным грузом для беженцев собрали жители Опочецкого района 05.03.2022, 12:440 Имперский русский балет покажет «Ромео и Джульетту» на псковской сцене 05.03.2022, 12:280 Пограничники задержали в печорском лесу 11 направлявшихся в Эстонию иностранцев
05.03.2022, 12:240 Псковичам предлагают сфотографировать «завтрак для любимых» 8 марта 05.03.2022, 12:110 Спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины покажут в Пскове в марте 05.03.2022, 12:020 Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 14 марта 05.03.2022, 11:561 На тысячу мужчин в Псковской области приходится более 1100 женщин — Псковстат
05.03.2022, 11:480 Видеофакт: В Пскове продолжается ремонт улицы Яна Фабрициуса 05.03.2022, 11:390 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 1603 05.03.2022, 11:330 В доме на улице Золотковской в Великих Луках проведут реконструкцию тепловой трассы 05.03.2022, 11:290 Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций
05.03.2022, 11:200 Псковскому приставу грозит до 6 лет тюрьмы за присвоение денег 05.03.2022, 11:151 Госдума приняла закон о послаблениях для поставщиков по госконтрактам 05.03.2022, 11:120 Псковский губернатор поддержал проект сервиса оказания психологической помощи молодежи 05.03.2022, 11:070 Псковичка отдала мошеннику более полумиллиона рублей
05.03.2022, 11:030 PayPal приостановила работу в России 05.03.2022, 10:530 Более 10 тысяч тонн цветов привезли в Псковскую область к 8 марта 05.03.2022, 10:470 Росгвардейцы задержали великолучан за кражу еды и спиртного 05.03.2022, 10:412 Доработанные эскизы пешеходного моста через реку Пскову одобрил совет по вопросам охраны ОКН
05.03.2022, 10:340 В Псковской области предложили скорректировать требования к жилью детям-сиротам 05.03.2022, 10:300 День выключенных гаджетов празднуют 5 марта 05.03.2022, 10:280 Псковичи могут получить кэшбэк за подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете 05.03.2022, 10:210 Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Псковской области привились более 400 детей
05.03.2022, 10:170 Правительство выделило 500 млн рублей малому и среднему бизнесу, пользующемуся системой быстрых платежей 05.03.2022, 10:110 Женщина убила ножом усвятича в ходе ссоры в гостях 05.03.2022, 10:100 Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию 05.03.2022, 10:050 10 беженцев из ЛНР и ДНР подали заявления на выплату материальной помощи в Псковской области
05.03.2022, 09:511 Александр Нестерук заявил о выходе Псковской области на плато по заболеваемости COVID-19 05.03.2022, 09:400 Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00 05.03.2022, 09:340 В Пскове отсняли первый блок художественного фильма «Я читаю» 05.03.2022, 09:321 Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%
05.03.2022, 09:240 Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов 05.03.2022, 09:240 Математическая модель спрогнозирует цитокиновый шторм при COVID 05.03.2022, 09:110 «Горводоканал» оказывает помощь по сбору гуманитарного груза беженцам из Донбасса 05.03.2022, 09:000 Россиян ждет сокращенный рабочий день
05.03.2022, 08:545 Псковичи будут экономить 8 Марта на цветах 05.03.2022, 08:482 Закон о возможности убивать бездомных животных не поддержали в Госдуме 05.03.2022, 08:360 Аварийный режим работы электросети привел к пожару в псковской деревне 05.03.2022, 08:356 Российские потребители подали в суд на Apple
05.03.2022, 08:300 Сказки псковских пушкинских мест на местном наречии можно услышать сегодня в «Михайловском» 04.03.2022, 22:138 Путин утвердил уголовную ответственность за фейки о действиях ВС России 04.03.2022, 22:050 Записные книжки Валентина Курбатова можно увидеть на выставке в «Михайловском» 04.03.2022, 22:000 Глава Пскова поздравила сотрудниц фабрик и заводов с 8 марта
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru