Александр Котов работникам ЖКХ: Своим трудом вы делаете повседневную жизнь комфортной

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Текст поздравления Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Каждый год в третье воскресенье марта мы чествуем и благодарим за работу людей, которые своим трудом делают повседневную жизнь региона удобной и комфортной. Свет, тепло и вода в наших домах, своевременный вывоз мусора, чистота во дворах и подъездах – всё это зона ответственности специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Безусловно, и жители региона, и представители органов власти понимают значимость этой работы, подтверждением тому является недавно учрежденное региональное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области"», - сказал Александр Котов.