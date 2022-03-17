Александр Котов работникам ЖКХ: Своим трудом вы делаете повседневную жизнь комфортной

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Текст поздравления Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Он отметил, что коммунальный комплекс региона – большое сложное хозяйство, которое переживает этап реформирования. Продолжается модернизация котельных и объектов водоснабжения, ремонтируются инженерные сети, внедряются энергосберегающие технологии, совершенствуются механизмы деятельности предприятий ЖКХ. «Это длительный и затратный процесс, но, уверен, приложенные усилия дадут положительный результат», - добавил спикер регионального парламента.
«С профессиональным праздником! Благодарю работников отрасли за организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. Здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов!» - пожелал Александр Котов.