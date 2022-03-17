ЖКХ

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вас, людей столь разных профессий, объединяет одно: от вашего каждодневного труда зависит жизнедеятельность населенных пунктов, благополучие многих жителей Псковской области. Вы обеспечиваете людей качественными услугами, тем самым делая повседневную жизнь комфортной, чистой и удобной. Ваша непростая, кропотливая, но такая нужная работа заслуживает особого уважения и самой искренней благодарности», - говорится в поздравлении, предоставленном Псковской Ленте Новостей пресс-службой администрации региона.

Губернатор отметил, что администрация Псковской области прикладывает много сил, чтобы повысить качество жизни в регионе. «Проводится большая работа по благоустройству наших сел и городов, расселению аварийного жилья, модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Уверен, вместе мы сможем обеспечить высокое качество поставляемых услуг, стабильное функционирование предприятий и комфортные условия для работников этих отраслей», - сказал он.

Михаил Ведерников поблагодарил работников сферы ЖКХ за самоотверженный труд, активное участие в жизни городов и поселков, верность выбранному делу, внимательное отношение к нуждам жителей области. «Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе!» - заключил он.