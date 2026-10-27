 
ЖКХ

«Беседка»: 7 лет «мусорной» реформы. Что обещали людям и что получили на выходе?

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Ключевой темой разговора станет «мусорная» реформа и ее реализация на территории Псковской области. Реформа стартовала в России 1 января 2019 года. С тех пор работать с твердыми коммунальными отходами имеют право только отобранные по конкурсу организации - региональные операторы. По замыслу инициаторов, главным результатом реформы должен был стать новый подход к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и внедрение новых стандартов работы, включая раздельный сбор мусора, сортировку и современные экотехнопарки вместо привычных городских свалок. 

Вместе с гостем студии – экс-руководителем компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО, Сергеем Пайстом - ведущий Константин Калиниченко проведет сравнительный анализ: что обещали населению Псковского региона на начальном этапе реализации «мусорной» реформы и что мы получили на выходе.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026