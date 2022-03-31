ЖКХ

«Экопром» предупреждает псковичей об изменении банковских реквизитов с 1 апреля

Банковские реквизиты филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») для оплаты услуг по обращению с ТКО для физических лиц изменились с 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Просим всех граждан быть более внимательными при оплате квитанции. Убедительная просьба также проверить свои автоплатежи (шаблон платежа) в мобильном приложении или клиент-банке на изменение реквизитов за услуги обращения с ТКО филиала ООО "Экопром" (ГК "Мехуборка")», - отметили в компании.

Реквизиты для северной зоны обслуживания:

Счет получателя: 40702810 2 07060 1 00697

Получатель: Филиал ООО «Экопром»

ИНН получателя: 5263049020

КПП получателя: 602743001

Банк получателя: Ф.АКБ «Фора-банк» (АО) в г.Санкт-Петербург

БИК банка получателя: 044030831

Корр. счет-банка получателя: 30101810640300000831

Реквизиты для южной зоны обслуживания:

Счет получателя: 40702810 3 07060 0 00697

Получатель: Филиал ООО «Экопром»

ИНН получателя: 5263049020

КПП получателя: 602743001

Банк получателя: Ф.АКБ «Фора-банк» (АО) в г.Санкт-Петербург

БИК банка получателя: 044030831

Корр. счет-банка получателя: 30101810640300000831