«Экопром» предупреждает псковичей об изменении банковских реквизитов с 1 апреля

Банковские реквизиты филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») для оплаты услуг по обращению с ТКО для физических лиц изменились с 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Реквизиты для северной зоны обслуживания:
Счет получателя: 40702810 2 07060 1 00697
Получатель: Филиал ООО «Экопром»
ИНН получателя: 5263049020
КПП получателя: 602743001
Банк получателя: Ф.АКБ «Фора-банк» (АО) в г.Санкт-Петербург
БИК банка получателя: 044030831
Корр. счет-банка получателя: 30101810640300000831
Реквизиты для южной зоны обслуживания:
Счет получателя: 40702810 3 07060 0 00697
Получатель: Филиал ООО «Экопром»
ИНН получателя: 5263049020
КПП получателя: 602743001
Банк получателя: Ф.АКБ «Фора-банк» (АО) в г.Санкт-Петербург
БИК банка получателя: 044030831
Корр. счет-банка получателя: 30101810640300000831