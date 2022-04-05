ЖКХ

Новосокольники отметили федеральным индексом качества городской среды

Новосокольники отметили федеральным индексом качества городской среды. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении.

Он напомним, что в прошлом году на всероссийском уровне расширили финансирование проектов по благоустройству с 5 до 10 миллиардов рублей.

«Такими гратами, как и другими инструментами по благоустройству территорий мы пользуемся, и наши результаты находят отражение в федеральных рейтингах», - отметил глава региона.

Так, по итогам прошлого года индексом качества городской среды отметили 6 городов Псковской области как благоустроенные. Среди них - Псков, Великие Луки, Гдов, Невель и Остров. В этом году все эти города сохранили свои позиции, а теперь к ним добавились еще и Новосокольники, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Рассчитываю, что там постепенно появятся все наши районные центры», - заключил губернатор.