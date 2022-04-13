ЖКХ

«Псковэнергосбыт»: Центр обслуживания в Пскове начнет прием юрлиц

Центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» начнет прием индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц с 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: АО «Псковэнергосбыт»

Напомним, с 13 апреля Центр обслуживания потребителей электроэнергии в Пскове работает по адресу: улица Карла Маркса, 1А. Граждане могут обратиться в ЦОП, чтобы заключить договор на энергоснабжение, проконсультироваться по начислениям и показаниям, оплатить счета без комиссии. Вопросы можно задать по бесплатному телефону «горячей линии»: 8-800-234-05-06.

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Для юридических лиц и ИП до 18 апреля открыт прием по адресу: Псков, улица Старотекстильная, 32. В АО «Псковэнергосбыт» также добавили, что ряд вопросов можно решить дистанционно.

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На сайте компании размещены ответы на наиболее распространенные вопросы клиентов. Доступны сервисы «Личный кабинет физлица» и «Личный кабинет юрлица», раздел «Направить обращение на сайте "Псковэнергосбыта"». Кроме того группа организации есть в социальной сети «Вконтакте».