ЖКХ

Завод по переработке отходов построят в Псковской области в 2024 году

Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тысяч тонн в год построят в Псковской области. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Михаил Ведерников обсудили инвестиционный проект и развитие инфраструктуры обращения с ТКО в регионе, сообщает пресс-служба РЭО.

«На встрече с Михаилом Юрьевичем договорились о структурировании концессионного проекта на территории Псковской области. В рамках данной концессии будут созданы комплекс по переработке отходов, включающий в себя, в том числе, сортировку и компостирование мощностью 250 тысяч тонн в год, а также объект размещения отходов мощностью 125 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей. Финансирование объекта будет осуществляться на 95% за счет средств РЭО с помощью выпуска облигаций, 5% будет профинансировано инвестором», — рассказал Денис Буцаев.

Объект планируется запустить в 2024 году. Все отходы региона будут поступать на него и, таким образом, регион полностью закроет свои потребности. В продолжение работы РЭО и Псковская область подпишут «дорожную карту» о реализации проекта.



Ранее ППК РЭО и Национальный центр ГЧП договорились о совместной проработке концессионных проектов, которые планируется реализовать с использованием облигаций. Подготовка проходит в цифровом проектном офисе на платформе «РОСИНФРА», на нее уже заведены шесть ГЧП-проектов в сфере ТКО на шесть миллиардов рублей. Они претендуют на получение льготного финансирования.