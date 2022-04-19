ЖКХ

Псковичей призвали платить за газ вовремя, чтобы не копить долги

Оплату за природный газ необходимо производить до 10 числа месяца, следующего за истекшим, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«Несвоевременная оплата природного газа является основанием для приостановки подачи газа, взыскания задолженности в судебном порядке, начисления пени за просрочку исполнения обязательств», - отметили в компании.

Произвести оплату за поставленный природный газ без комиссии можно:

- в кассах АО «Газпром газораспределение Псков» по адресам: Псков, Рижский проспект, 20, (8112) 59-50-50; Великие Луки, Октябрьский проспект, 13, корпус 1, (81153) 56-1-56; Остров, улица В. Сергеева, 6А, (81152)3-11-72; Порхов, улица Пушкина, 64, (81134)2-41-29;

- через «Личные кабинеты» абонента доступные по ссылке: https://paygas.ru; https://мойгаз.смородина.онлайн или в мобильном приложении «МойГаз».

Сервис «Личный кабинет» позволяет не только проверить текущие начисления, но и оплатить счет, сохранить чек об оплате, следить за состоянием лицевого счета или же задать вопрос компании.

Неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения. Узнать о задолженности по номеру своего лицевого счета можно по телефонам «горячей линии» компании «Газпром межрегионгаз Псков» - (8112)59-50-50; 8(800)350-59-01.

Передать показания приборов учета газа (счетчиков) можно через личный кабинет абонента, по телефону (8112) 59-50-50, (8112)70-20-48, +7(965)812-20-48 в Службу по работе с клиентами или по sms на номер +7 911 358 97 12. SMS с показаниями прибора учета газа должно состоять из двух значений, разделенных пробелом: первое значение – номер лицевого счета абонента, второе значение – показания газового счетчика. Номер лицевого счета передается абонентом в таком виде, в каком он указан в квитанции, со всеми знаками и цифрами. Показания прибора учета также можно вписать в квитанцию.