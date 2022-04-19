ЖКХ

Председатель СНТ пожаловалась Алексею Севастьянову на стихийную свалку в лесу

За помощью в решении двух многолетних проблем обратились к депутату Алексею Севастьянову дачники СНТ «Заря». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, председатель правления некоммерческого товарищества Вера Нилова рассказала единороссу на депутатском приёме об изношенных электросетях и мусорной свалке.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

«Наше садоводство было образовано в 1978 году, с того времени электрические сети предельно износились, и практически все собранные средства от членских взносов мы тратим на то, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Причем, сложность не только в банальной нехватке денег, но и в отсутствии достаточного количества квалифицированных электриков», - рассказала садовод. Вера Нилова проинформировала депутата, что дачники пытались передать проблемное электросетевое хозяйство энергокомпании, но в ответ на обращение получили письмо о нецелесообразности принятия на баланс электросетевого комплекса СНТ «Заря».

«В суд по этому отказу вы не обращались?» - уточнил депутат. «Пока нет», - ответила дачница.

Алексей Севастьянов не стал обнадёживать заявительницу и предупредил, что решение вопроса – «история длительная». «Вы не первая, кто обращается с такой проблемой. Мы пытаемся повлиять на сетевую организацию, но мы им говорим одно, а они в ответ – другое. Там, где много потребителей и запланирована замена сетей, они, скрепя сердце, ещё соглашаются, а садоводствам с небольшим потреблением электроэнергии отказывают без объяснения причин», - признал депутат сложности в коммуникации по решению данной проблемы.

«Второй наш большой вопрос – свалка, - продолжила председатель правления СНТ «Заря». – Наше садоводство граничит с землями лесного фонда, и многие дачники-пенсионеры по старой привычке, когда в садоводствах не было мусорных контейнеров, выносят мусор в лес». Вера Нилова рассказала, что небольшие стихийные свалки она убрала своими силами, но ликвидировать огромные, копившиеся годами кучи мусора местным активистам не под силу.

«В первую очередь, нужно посмотреть масштаб этих свалок. Но, если садоводы десятки лет мусор сваливали, а теперь хотят, чтобы кото-то приехал и за них все убрал, это будет не совсем честно», - высказал мнение Алексей Севастьянов. Депутат предложил помощь в привлечении волонтеров для уборки мусора, но только при условии, что на расчистку несанкционированных свалок выйдут и те, кто их ранее организовал.

«История, про то, что у нас в садоводстве живут одни пенсионеры, не проходит. За 15 лет депутатства у меня сотни убранных свалок. И самое обидное, что ровно через год проблема возникает та же и там же», - с сожалением констатировал Алексей Севастьянов.

Вера Нилова полностью согласилась с позицией депутата.