ЖКХ

Проверка промышленной безопасности проходит на объектах ПТС

Проверка промышленной безопасности проходит на объектах муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Да, мы проверяем не только уборку участков и прилегающей территории, но и незыблемое выполнение всех норм и требований действующего законодательства в области содержания опасных объектов. Как вы знаете, котельная является именно таким местом. Мало покрасить трубы, протереть пыль и расписаться в журналах, необходимо следить за всем имеющимся на объектах оборудовании. Речь здесь идет не только о котельных, но и о сетевых участках», - отметили в ПТС.

Сегодня комиссия начала свою работу. «Скажем честно, состав у нее более чем внушительный. В нее входят специалисты самых разных структурных подразделений предприятия, и проверяют они все досконально: начиная от ведения всей документации по пожарной безопасности и охраны труда, до пломб на приборах учета и сроков поверки котельного оборудования. Кто-то может подумать, что все это простая формальность, но будет неправ. Именно постоянный внутренний контроль по всем структурным подразделениям, обучение, экзамены и прочая работа, которую выполняют наши коллеги, позволяет нашему предприятию держать марку и проходить всевозможные проверки от надзорных органов без лишних предписаний или, не дай бог, нарушений. Вся эта работа носит комплексный характер и, несомненно, связана между собой», - сказали в пресс-службе.

«Без необходимых знаний и квалификации просто невозможно быть допущенным к работам, а получив необходимые знания, просто невозможно работать на неисправном или неточном оборудовании, - продолжили в ПТС. - Все это - звенья одной цепи, которые неразрывно связаны между собой и следуют друг за другом, так как на кону стоит нечто очень важное и серьёзное – это здоровье и безопасность сотрудников предприятия и энергетическая безопасность всего нашего города».

«Псковские тепловые сети» невозможно представить без структурных подразделений, подчеркнули в пресс-службе. «Уберите ремонтную службу, и останетесь без рук, уберите сетевые участки, останетесь без кровеносной системы, которая тончайшими сосудами связывает весь город, уберите котельную, останетесь без сердца. А, чтобы организм работал правильно и не давал сбоев, его необходимо регулярно обследовать: часть за частью, подразделение за подразделением, чтобы все работало правильно и возникало серьезных заболеваний», - добавили в ПТС.