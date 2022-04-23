ЖКХ

Контейнеры для ТКО поставил псковский «Экопром» в Себежском районе

Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) поставил контейнеры для ТКО в Себежский район. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.





«С 1 мая транспортирование твердых коммунальных отходов в Себежском районе будет осуществляться непосредственно региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области - филиалом ООО «Экопром», – отметили специалисты.

Первые контейнеры уже начали появляться на улицах Идрицы, оставшиеся контейнеры будут расставлены на территории Себежского района в течение недели.

«Убедительная просьба к жителям Себежского района: для недопущения образования свалок, разлетающегося мусора по улице, складывать образовывающиеся ТКО в синий пластиковый контейнер с оранжевой крышкой и надписью "Мехуборка". Старые металлические контейнеры заполнять нельзя, их впоследствии заберет перевозчик, ранее осуществляющий транспортирование ТКО в этом районе», – обратили внимание на предприятии.