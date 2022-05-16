ЖКХ

Десять контейнеров для ТКО появилось в деревнях Куньинского района

Десять контейнеров для ТКО появилось в деревнях Куньинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото здесь и далее: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Буквально вчера сотрудники предприятия выехали в Куньинский район для выставления контейнеров. Баки для ТКО появились в четырех деревнях: Боталово (3 штуки ), Шейкино (3 штуки), Слепнево (3 штуки), Ущицы (1 штука).

Также региональный оператор по вывозу ТКО напомнил, что мешковой сбор отходов в населенных пунктах сохраняется, а вывоз контейнеров будет осуществляться по графику: