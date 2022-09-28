ЖКХ

За магнит на электросчетчике великолучанин заплатит 220 тысяч рублей штрафа

Поставить магнит на электросчетчик и обхитрить энергетиков? Плохая идея! Проверка легко может обнаружить этот способ воровства, даже не заходя в дом, а огромный штраф заставит хитреца сто раз пожалеть об установке магнита.

Фото: «Псковэнергосбыт»

Вот свежий случай из деревни Свинкино Великолукского района. Во время рейда энергетики АО «Псковэнергоагент» обнаружили дом с большим потреблением электроэнергии. А по квитанциям в этом доме расход весьма скромный. Оказалось – около счетчика лежит магнит, который искажает работу прибора учета поэтому за свет в четырех комнатах, электрочайник, электроплиту, бойлер, три обогревателя, стиральную машину и телевизор семья платила небольшую сумму.

Свою вину жильцы признали. Штраф составил почти 220 тысяч рублей или оплату электричества за 18 лет при ежемесячном платеже в 1 тысячу рублей.

Энергетики предупреждают граждан: проверки в Псковской области проходят регулярно!

Что такое безучетное потребление

- использование приспособлений, которые нарушают работу электросчетчика,

- потребление электроэнергии в обход электросчетчика.

Кто под подозрением у энергетиков

Тот, у кого маленькая сумма к оплате за электроэнергию и при этом большой расход ресурса. При замерах мощности на жилые дома энергетики сопоставляют потребляемую мощность и суммы, выставленные к оплате.

Как вычисляют энерговоров с магнитами

Есть магнит или нет, определяет установленное на счетчике специальное приспособление – антимагнитная пломба. При воздействии магнитного поля рисунок на пломбе исчезает. Самостоятельно снимать пломбу запрещено – попытка приравнивается к безучетному потреблению электроэнергии.

Что грозит нарушителю

Административный штраф (для граждан составляет 10-15 тысяч рублей) плюс возмещение стоимости причинённого ущерба в объеме 10-кратного норматива. Штраф для граждан может достигать 200-300 тысяч рублей.

В случае причинения энергокомпании имущественного ущерба в крупном размере потребитель попадает под уголовную ответственность с наказанием в виде лишения свободы до двух лет.

Чем чревато энерговоровство

Несанкционированное вмешательство в работу электрической сети ухудшает качество энергоснабжения, а неоплата электроэнергии приводит к недофинансированию ремонтных программ энергетиков.

Источник: «Псковэнергосбыт»