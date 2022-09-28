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Армен Мнацаканян высказал опасения, что работы по догазификации не успеют закончить к зиме

Вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян («Единая Россия») высказал опасения, что работы по догазификации не успеют закончить к зиме. Об этом с сессии областного Собрания, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Правда, что работает только одна проектная организация, которая ездит по региону?» - спросил Армен Мнацаканян. «Нет, - парировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. - У нас их три. У них 22 бригады только на геодезию выезжает. Если собрать все геодезические компании Псковской области, столько не наберешь».

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«Не от этого торможение в работе?» - решил уточнить вице-спикер. «Нет, - ответил Олег Басников. - Они делают все нормально, качественно».

«Зима скоро, - заметил Армен Мнацаканян. - Мы успеваем закончить? Думаю, что нет».

Олег Басников заверил, что успеют.