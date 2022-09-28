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Армен Мнацаканян указал на несоответствие данных Газпрома и муниципалитетов в вопросах догазификации

Вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян («Единая Россия») указал на несоответствие данных Газпрома и муниципалитетов в вопросах догазификации. Об этом с сессии областного Собрания, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Данные Газпрома и муниципальных образований не соответствуют, - отметил депутат. - Вы перестали работать с муниципалитетами?»

«Муниципальным образованиям приходится объяснять, где построили, где нет, - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. - Если есть нулевая врезка, есть возможность подключиться завтра-послезавтра. С администрациями мы работаем плотно, несоответствие цифр - технический вопрос. Если уличный газопровод идет с одной стороны по участкам: все заявители, которые там живут, попадают в нулевую врезку. Как только заявитель собирает деньги на внутренний газопровод, покупку оборудования, практически в этот день приезжает техник и подключает газ. Там нет необходимости строительства вводов».

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«У нас задача - подвести газ к границам земельного участка, - сказал спикер регионального парламента Александр Котов. - Если газопровод вдоль улицы, это вы считаете нулевой врезкой?» Олег Басников ответил утвердительно.