Прокладку централизованной сети водопровода возобновят в Великих Луках

Работы по прокладке централизованной сети водопровода возобновят в районе улиц Солнечной, Муравьёва и Псковской в Великих Луках 5 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.
Фото: Николай Козловский / Telegram
«5 октября возобновятся работы по прокладке централизованной сети водопровода в районе улиц Солнечной, Муравьёва, Псковской», - написал Николай Козловский.
Он напомнил, что в летний период работы выполнили на улице Муравьёва, дальнейшая прокладка водопровода начнётся в направлении улицы Солнечной. Ориентировочная протяжённость прокладываемых сетей – более 500 метров.