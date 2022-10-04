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ЖКХ

Прокладку централизованной сети водопровода возобновят в Великих Луках

04.10.2022 19:34|ПсковКомментариев: 0

Работы по прокладке централизованной сети водопровода возобновят в районе улиц Солнечной, Муравьёва и Псковской в Великих Луках 5 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский. 

Фото: Николай Козловский / Telegram

«5 октября возобновятся работы по прокладке централизованной сети водопровода в районе улиц Солнечной, Муравьёва, Псковской», - написал Николай Козловский. 

Он напомнил, что в летний период работы выполнили на улице Муравьёва, дальнейшая прокладка водопровода начнётся в направлении улицы Солнечной. Ориентировочная протяжённость прокладываемых сетей – более 500 метров.

Теги: #великие луки #ЖКХ #водопровод
Источник: Псковская Лента Новостей
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