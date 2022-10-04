ЖКХ

Прокладку централизованной сети водопровода возобновят в Великих Луках

Работы по прокладке централизованной сети водопровода возобновят в районе улиц Солнечной, Муравьёва и Псковской в Великих Луках 5 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«5 октября возобновятся работы по прокладке централизованной сети водопровода в районе улиц Солнечной, Муравьёва, Псковской», - написал Николай Козловский.

Он напомнил, что в летний период работы выполнили на улице Муравьёва, дальнейшая прокладка водопровода начнётся в направлении улицы Солнечной. Ориентировочная протяжённость прокладываемых сетей – более 500 метров.