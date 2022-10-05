ЖКХ

Крыши двух многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области

Еще два многоквартирных дома отремонтировали в Куньинском и Островском районах в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Работы по капитальному ремонту крыши дома № 10 по улице Новая в поселке Кунья выполнила подрядная организация «Созидатель».

В указанном доме специалисты отремонтировали стропильную систему с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты, заменили покрытие кровли с шифера на металлочерепицу с полимерным покрытием. Также рабочие произвели перекладку дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой, утеплили чердачное перекрытие, установили водосточную систему и снегозадержатели. Дополнительно специалисты выполнили устройство будок выхода на крышу и ремонт козырьков над входами в подъезды.

В доме № 22 в Острове-3 работы выполнила подрядная организация «СтройПроф». Подрядчик разобрал старое кровельное покрытие, выполнил ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также произвел ремонт вентиляционных каналов и кабин выхода на крышу. На крыше установили новую ограждающую конструкцию.