ЖКХ

Срочные работы по замене теплотрассы провели на Запсковье

Ремонтные работы по замене теплотрассы у дома №13 на улице Инженерной в Пскове провели сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Теплотрассу меняли на участке №6. Как отметили на предприятии, решение о замене пришлось принимать в срочном порядке.

«Началось все стандартно, на котельной приборы показали существенный рост подпитки. О чём было незамедлительно сообщено диспетчеру аварийно-диспетчерской службы, который отправил бригаду на поиски. Начали по старинке, с обхода. Как бы это странно не казалось, но даже в нынешний век информации и высоких технологий – этот метод остаётся очень действенным», - отметили в ПТС.

При обходе в одной из камер на улице Инженерной обнаружили воду: «Да, мы забыли уточнить один очень существенный момент, все это происходило глубокой ночью, поэтому было принято решение оставить утечку до утра. Вся информация была передана на участок №6, начальник которого уже определил, где на данном участке проводить ремонтные работы. Для этого заложили пробный шурф, который показал, что утечки на данном участке нет, но тепловая камера-то с водой. Провели повторный обход всего участка теплотрассы с проверкой всех тепловых камер. И вот удача, в одной из смотровых камер обнаружили воду».

«И получается, что в двух тепловых камерах, расположенных на довольно значительном расстоянии друг от друга, и на первый взгляд никак не связанных между собой, есть вода. Но как такое может быть? И тут на помощь пришли "старожилы" сетевого участка, которые вспомнили, что когда-то между домами №13А и №17А на улице Инженерной была теплотрасса. Но при реконструкции внесли изменения и смонтировали новую, а старую демонтировать не стали. И вот по этой старой ветке эти две камеры имели сообщение. Данный факт полностью перевернул всю процедуру поисков, и, как ни странно, внёс определённую ясность», - отметили на предприятии.

Сотрудники ПТС снова заложили пробный шурф и увидели небольшой фонтан. «Обследование показало, что лучше поменять трубы полностью, от поврежденного участка до камеры, так как износ трубопровода критический. Конечно, проводя ремонтные работы, мы помним про ограждение, знаки и разрешения на раскопки, как и про то, что нам необходимо провести работы по благоустройству», - заметили специалисты.

«Вот такая детективная история с элементами триллера произошла на участке №6. Мы приносим свои извинения жителям близлежащих домов за неудобства. Поверьте, все это делается только для того, чтобы зимой мы с вами были спокойны, а в наших дворах не били фонтаны из горячей воды», - заключили в «Псковских тепловых сетях».