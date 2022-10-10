ЖКХ

Собственников бесхозных сетей канализации ищут в Пскове

Собственников бесхозных сетей канализации ищут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском суде.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова подал в суд заявление о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество:

сети канализации с кадастровым номером (КН) 60:27:0020303:813 протяженностью 18 м, расположенное по адресу: Псков, улица Стахановская, 8 (ЦТП 4- 6);

сети канализации с КН 60:27:0010214:284 протяженностью 42 м, расположенное по адресу: Псков, улица Школьная, 7 (ЦТП 3-16);

сети канализации с КН 60:27:0060220:517 протяженностью 113 м, расположенное по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 61а;

сети канализации с КН 60:27:0080205:1079 протяженностью 185 м, расположенное по адресу: Псков, улица Коммунальная, у дома №62, ж/дом;

сети канализации с КН 60:27:0000000:4703 протяженностью 24 м, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, у дома №7/31-а;

сети канализации с КН 60:27:0050301:4753 протяженностью 102 м, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, у дома №42, ж/д;

сети канализации с КН 60:27:0050301:4752 протяженностью 283 м, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, у дома №56Б, ж/д;

сети канализации с КН 60:27:0080203:1400 протяженностью 32 м, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, у дома №67А;

сети канализации с КН 60:27:0080206:3893 протяженностью 172 м, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, у дома №85, ж/дом;

сети канализации с КН 60:27:0070108:291 протяженностью 34 м, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, у дома №88;

сети канализации с КН 60:27:0070201:13043 протяженностью 41 м, расположенное по адресу: Псков, улица Юбилейная, у дома №36;

сети канализации с КН 60:27:0050301:4754 протяженностью 76 м, расположенное по адресу: Псков, улица Юбилейная, у дома №65;

сети канализации с КН 60:27:0050105:4850 протяженностью 52 м, расположенное по адресу: Псков, улица Юбилейная, у дома №71А, ж/дом;

сети канализации с КН 60:27:0050105:4851 протяженностью 293 м, расположенное по адресу: Псков, улица Юбилейная, у дома №73А, ж/дом;

сети канализации с КН 60:27:0050104:1244 протяженностью 84 м, расположенное по адресу: Псков, улица Народная, у дома №21а;

сети канализации с КН 60:27:0050104:1243 протяженностью 67 м, расположенное по адресу: Псков, улица Народная, у дома №23/17;

сети канализации с КН 60:27:0000000:4685 протяженностью 23 м, расположенное по адресу: Псков, улица Киселева, у дома №27;

сети канализации с КН 60:27:0050205:1111 протяженностью 173 м, расположенное по адресу: Псков, улица Максима Горького, у дома №15;

сети канализации с КН 60:27:0000000:4684 протяженностью 110 м, расположенное по адресу: Псков, улица Максима Горького, у дома №19;.

сети канализации с КН 60:27:0020302:475 протяженностью 45 м, расположенное по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, у дома №3;

сети канализации с КН 60:27:0080107:3466 протяженностью 474 м, расположенное по адресу: Псков, улица Байкова, от улицы Рокоссовского до улицы Западной;

сети канализации с КН 60:27:0080107:3467 протяженностью 51 м, расположенное по адресу: Псков, улица Западная, у дома №18, ж/дом;

сети канализации с КН 60:27:0060305:561 протяженностью 6 м, расположенное по адресу: Псков, улица Звездная, 19, ж/д;

сети канализации с КН 60:27:0050313:1276 протяженностью 99 м, расположенное по адресу: Псков, улица Чехова, у дома №8 ж/дом.

Судебное заседание назначено на 1 ноября, оно начнется в 11.00 в помещении Псковского городского суда на улице Петровской, 24 в кабинете №51 на 4-м этаже.

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками вышеуказанного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обратиться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - добавили в суде.