ЖКХ

Порховский полигон ТКО сможет принимать отходы до конца 2025 года

Объект размещения твердых коммунальных отходов, расположенный вблизи деревни Замушки Порховского района, может быть использован до конца 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Площадь полигона составляет 5,8 га. Туда направляются отходы города Пскова, Дновского, Порховского и Псковского районов.

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По информации Северо-Западного управления Росприроднадзора, вместимость полигона Порховского района — 670 тысяч тонн. По состоянию на 1 января 2022 года там фактически размещено 424 тысячи тонн отходов, дебет составляет 246 тысяч тонн. Ежедневно туда направляется порядка 150 тонн ТКО. Ежегодно полигон Порховского района может принимать на размещение не более 72 тысяч тонн отходов.

В правительстве уточнили, что эксплуатирующая организация с применением соответствующей спецтехники производит уплотнение ТКО, пересыпку их песком и грунтом, как это предписано требованиями к эксплуатации полигонов.

Северо-Западное управление Росприроднадзора на основании отчета ООО «Экор.Ос», а также материалов последней проведённой проверки мониторинга не выявило превышений концентраций загрязняющих веществ над установленными действующими нормативно-правовыми актами ПДК (предельно допустимые концентрации) при контроле состояний поверхностных, подземных (грунтовых) вод, почв, а также атмосферного воздуха.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами Псковской области, в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию регионального объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, с связи с чем все действующие на данный момент полигоны, в том числе и Порховский, будут закрыты и далее будет проводиться работа по их рекультивации.

В настоящее время уже ведется разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона Порховского района.

На территории Псковской области принимают ТКО 16 объектов размещения отходов. По данным Северо-Западного управления Росприроднадзора, общий дебет на начало года составлял 746,96 тысячи тонн.