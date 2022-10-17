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ЖКХ

Куда дует мусорный ветер

17.10.2022 14:37|ПсковКомментариев: 0

Почти 4 года жители Порхова пытаются добиться закрытия местного полигона ТКО или хотя бы запрета на приём отходов из Пскова. Мусор из областного центра туда возят с 2018 года, после закрытия городской свалки. Предполагалось, что это временная мера до появления в регионе современного экотехнопарка.

Но нет ничего более постоянного, чем временное. Порховский полигон обещали закрыть к 2023 году, а мусороперерабатывающий комплекс ещё даже не начали строить. Псковская Лента Новостей выяснила, каковы перспективы появления в Псковской области экотехнопарка и рекультивации свалок.

 

История вопроса

1 января 2018 года полигон твердых бытовых отходов в Пскове официально прекратил свою работу, и мусор из регионального центра стали вывозить в несколько близлежащих муниципалитетов - в Палкинский, Печорский и Порховский районы. Сразу после этого разгорелся нешуточный скандал, больше всего негодовали порховичи.

Не дожидаясь объяснений от местных властей, они обратились с интернет-петицией к президенту. «Каждый год горит свалка, и торфяник, на котором расположен полигон. А теперь представьте, что будет, когда там полигон вырастет хотя бы в два раза - весь город задохнется от дыма в нескольких километрах садики и школа! Подпишите петицию помогите сохранить экологию и здоровье детей!» - призывал её автор.

После этого руководитель профильного комитета и вице-губернатор, ответственный за ЖКХ, стали ездить в Порхов, как на работу. На встречах с жителями, редко обходившихся без криков, представители исполнительной власти заверяли, что не допустят экологической катастрофы, и никто не собирается наносить урон Порховскому району. Чиновники подчеркивали, что все полигоны, на которые стали вывозить мусор из Пскова, прошли соответствующие обследования, и готовы принимать отходы еще много лет.

В частности, Росприроднадзор подтвердил законность работы полигона вблизи Порхова, который остаётся одним из немногих действующих в регионе объектов с лицензиями и свободными для приёма мусора площадями. В начале 2018 года вместимость полигона оценивалась в 670 тыс. тонн, он был заполнен на 25% и имел мощности для приема ТБО, в том числе из Пскова. Срок эксплуатации был разрешен в течение более трёх лет.

Фото из группы «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте»

Отмечалось, что этого времени хватит, чтобы построить межмуниципальный полигон для северной части Псковской области, как это предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами региона, утвержденной приказом областного госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Предполагалось, что порховский полигон ТКО закроют к 2023 году, но только после того, как будет открыт новый современный экотехнопарк, включающий сортировку, полигоны с очистными сооружениями и фильтрами. Ориентировочный срок строительства экотехнопарка назывался «полтора - два года».

К мониторингу ситуации подключились депутаты Псковского областного Собрания, которые неоднократно выносили данный вопрос на обсуждение в рамках сессии. «Появление полигона неизбежно, как и крах империализма», - был уверен спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Жители Порхова долго не соглашались с доводами специалистов и пытались всеми возможными способами прекратить доставку на полигон чужого мусора. Доходило вплоть до того, что горожане дежурили на повороте к полигону и не пропускали машины с отходами. Но в итоге так и не смогли «защитить» свой район от отходов из Пскова, их до сих пор возят в Порхов на другие лицензированные полигоны.

Ждёт вся область

Член комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Геннадий Григорьев рассказал, что наличие полигона вблизи города никому из жителей не нравится. Жалобы по-прежнему поступают.

«Мы все рассчитываем, что появится экотехнопарк, и надеемся, что это произойдет в скором будущем. Вся область этого ждет. Пока нет экотехнопарка, мусор возят не только в Порхов, но и на другие полигоны в районы», - подчеркнул депутат и добавил, что пока о планах по закрытию порховского полигона не слышал.

Фото Псковского областного Собрания

В прошлом году местные власти провели конкурс на разработку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий для последующей рекультивации полигона около деревни Замушки. Контракт был заключен с ООО «ТосноСтройИзыскания», его цена составила 2 млн 950 тыс. 976,38 рубля. Проект следовало подготовить до 15 декабря прошлого года.

До стадии рекультивации ни один полигон в Псковской области пока не дошел. Соответствующие проекты разрабатывали в Палкинском районе, Локне и Кунье. Но наличие проекта не означает начало работ. Прямое тому доказательство - псковская свалка, территорию которой до сих пор не привели в должный вид. В феврале появилась новость о том, что на рекультивацию этого полигона планируется получить субсидию. Специалисты уже разработали проектно-сметную документацию и прошли экологическую экспертизу. Начало работ намечено на конец 2023 - начало 2024 года. 

А ведь еще в конце 2017 года, накануне закрытия свалки, шли наивные разговоры о том, что можно построить на её месте. Звучала даже идея создания горнолыжного курорта. А обогревать и освещать будущие помещения предлагалось за счет собственных ресурсов, вырабатываемых при перегнивании отходов.

Но пока что до появления хотя бы ровной поверхности на территории псковского полигона далеко. Окончательное решение о том, что появится на его месте, предстоит принять руководству города. По закону, на площадке запрещено только жилищное строительство.

Пессимистичные прогнозы 

С экотенохпарком история однозначно затянулась. Сначала в Псковской области хотели построить два таких объекта — для северной и южной зон. Но после решили, что это экономически неэффективно, поскольку повлечет для граждан увеличение платы за вывоз ТКО. В настоящий момент планируется возвести в регионе всего один комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью 250 тысяч тонн в год. Его создадут в рамках концессионного соглашения. Ранее сообщалось, что объект на 95% профинансирует Российский экологический оператор с помощью выпуска облигаций, а 5% возьмёт на себя инвестор. Общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей.

Такие договорённости с РЭО были достигнуты в апреле 2022 года, тогда же отмечалось, что объект планируется запустить в 2024 году. Туда будут поступать все отходы региона, комплекс полностью закроет потребности Псковской области.

На какой стадии заключение соглашения сейчас, вопрос открытый. Ответа на соответствующий запрос, направленный 5 октября на имя и. о. начальника управления информационной политики правительства Псковской области Сергея Новохатки, до сих пор не удалось получить. В соответствии с законом СМИ он должен был поступить в течение 7 дней.

Председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов считает, что есть основания для самых пессимистичных прогнозов.

«Я не вижу ни одного действия, которое бы приближало нас к технопарку. Было достаточно времени для того, чтобы хотя бы какие-то действия предпринять большими мазками», - заявил он.

Эксперт добавил, что раздельный сбор, который пытаются внедрить в регионе, без наличия экотехнопарка также неэффективен. Так как не ясно, где этот мусор перерабатывать.

На данный момент в России нет ни одного действующего экотехнопарка, все проекты на стадии разработки. Началось только строительство комплексов по переработке опасных отходов. Всего в стране построят семь таких экотехнопарков. Четыре создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Три будут построены с нуля в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

Федеральный центр решил помочь регионам со строительством мусороперерабатывающих предприятий. С 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направляться субъектам для софинансирования инвестиционных проектов. Для получения господдержки региональным властям необходимо заключить с инвестором концессионное соглашение. При этом доля софинансирования со стороны государства может составлять до 95% от стоимости строительства.

Срок жизни порховского полигона, как и всех остальных, рано или поздно закончится. И что дальше? Вряд ли ресурсов существующих объектов захоронения ТКО хватит до момента появления экотехнопарка. Вместо счастливого экологичного будущего, обещанного «мусорной реформой», мы рискуем получить мусорный коллапс и свалки размером с небоскрёбы.

Ульяна Ловыгина 

Теги: #Порхов #полигон ТБО #мусорный полигон #свалка #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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