ЖКХ

Гул в трубах обеспокоил жителей дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Гул в трубах обеспокоил жителей дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Один из них в связи с этим опубликовал соответствующее обращение на сайте губернатора Псковской области.

«Во всём доме гудят и вибрируют трубы. Это настоящая пытка, невозможно находиться у себя дома», - пожаловался пскович.

На обращение отреагировал глава городской администрации Борис Елкин. Он рассказал, что управляющая компания ООО «Седьмой район» провела обследование системы горячего водоснабжения многоквартирного дома №6А на улице Яна Фабрициуса в Пскове, в результате которого была обнаружена причина гула в трубах – неисправность коронки смесителя.

Проблему устранили, была произведена замена коронки смесителя в системе орячего водоснабжения в квартире заявителя. Жалоб от жителей дома больше не поступало.