ЖКХ

Лифт с музыкой

В минувшие выходные москвича придавило лифтом. Громкие новости о происшествиях с подъемниками в жилых домах регулярно сотрясают информпространство. В Пскове два года назад лифт отрубил женщине четыре пальца. Наибольший резонанс вызвала гибель десять лет назад 8-летней девочки на улице Ижорского батальона. Нога ребенка застряла в двери, а диспетчер дистанционно запустила остановившийся механизм, ее за это приговорили к двум годам тюрьмы, однако сразу отпустили по амнистии. В обоих случаях жильцы говорили о регулярных поломках лифта перед трагедиями. Псковская Лента Новостей узнала, как много в Пскове сейчас меняют лифтов, почему после замены они ломаются, откуда в новых кабинах взялись картинки с пляжными фотографиями и как ускорить ремонт лифта в своем доме.

Движение вверх

На прошлой неделе не было ни одного дня, когда бы жилец дома №10 по улице Инженерной Сергей Никонов хотя бы один раз не поднялся ногами на свой девятый этаж.

«Лифт уже год неисправен 90% времени, - говорит мужчина. - При этом за техобслуживание плачу исправно».

Лифт в доме единственный на 180 квартир. Не меняли его с момента постройки дома в 1972 году. На свои жалобы Сергей получал разнообразные ответы: то двигатель сгорел, то жильцы держали двери, и система безопасности остановила механизм, то в машинном отделении перегрев, и лифт встал, чтобы не загореться. В региональной программе капремонта замена лифта в этом доме стоит на 2039-41 годы.

Жильцы дома №10 по псковской улице Байкова выработали собственные приметы, чтобы понять, когда лифт поедет, а когда из него лучше эвакуироваться до запуска, иначе застрянешь. Вынужденное времяпрепровождение в кабине тоже получило свою классификацию.

«Заходили в лифт, - рассказывает Андрей Филиппов, как еще недавно с соседями перемещался по этажам, - и если он с первого раза не ехал, нужно было не на кнопку еще раз жать, а срочно выходить — застрянешь. Глюки бывали длительные, когда сидеть приходилось долго и ждать рабочих. И короткие, когда лифт начинал движение, если его на каком-нибудь этаже вызывали».

Несколько раз, по наблюдениям Андрея, лифт «молодел» одним росчерком. Он уже застревал, а сроки эксплуатации на табличке в кабине регулярно обновлялись, «чик маркером — пять лет накинули». В сентябре, наконец-то, у подъездов выгрузили громадные коробки с новыми кабинами, противовесами и моторами. Старые лифты отработали 32 года с момента постройки дома. Новые ставят такие же, как уже смонтированы по капремонту в других домах — отечественные. Жители дальнего Завеличья уже успели поразиться чуду техники. В лифтах от Щербинского лифтостроительного завода во время движения кабины играет музыка, а на маленьком дисплее транслируют фотографии тропических пляжей.

«В нашем доме на дисплее за номером этажа плывут крошечные облака, а у подруги на Рокоссовского видела пляжи. Чтобы нам в Пскове не так серо было, - предполагает жительница дома №77 по улице Коммунальной Анастасия Ухова. - Механическая женщина объявляет этаж, говорит слова «движение вверх», и начинает играть музыка. Первый раз, честно, испугалась. Мелодия веселая и бодрая, но с пятого раза устаешь».

Бог лифтов, кажется, услышал молитвы жильцов. Механизм проработал год, а в эту субботу начал сбоить. Электронный голос и мелодия стали звучать, будто из подземелья. Так происходит через раз. В аварийной службе сказали, что раз сам лифт ездит нормально, то и ничего страшного. Очевидно, жителям остается дождаться полной тишины.

Новый ломаный

В домах с лифтом жители Псковской области платят больше за капремонт: 9 рублей 78 копеек с квадрата против 8 рублей 56 копеек в домах без лифта. В этом году региональный Фонд капремонта уже поменял 30 лифтов, а всего в планах поставить 49 новых кабин (две в Великих Луках — уже стоят, остальные в Пскове). Сколько лифтов поменяли за прошлые годы, и как проходит капремонт остальных элементов многоквартирных домов — в инфографике Псковской Ленты Новостей.

Обращает на себя внимание резкий рост числа домов, где меняют лифты. Еще в 2016 году их было всего 13 в пяти домах. Алексей Таратута, ведущий инженер Фонда капремонта, объясняет это изменениями в расчетах с подрядчиками.

«Договоры заключаем в рассрочку, подрядчики получают деньги в течение трех-пяти лет, за счет этого можем выполнить больше работ, - говорит он. - Массовая замена началась в 2021 году. Экспертные организации отказались продлевать срок службы оборудования, оно устарело, и не соответствует техрегламентам. Сейчас потребность закрываем на 100%».

Когда жильцам какого-то дома хочется войти в эти 100%, управляющая компания через администрацию города инициирует перенос сроков капремонта. Основанием становится экспертное заключение. Если эксперт говорит, что лифт еще вполне рабочий и некоторое время прослужит, даты остаются неизменными.

Также в управляющую компанию Алексей Таратута советует обращаться, чтобы убрать музыку или пляжные картинки. Необычный компонент в свою сборку добавил Щербинский завод. Лифты в Псков покупают там или в Санкт-Петербурге. Чисто отечественными их назвать все-таки нельзя. Щербинка ставит в свои лифты минские моторы. Петербург хоть и производит их самостоятельно, но электрическую часть, включая частотные преобразователи, российские производители заказывают в Китае — местных просто не существует.

Один отечественный лифт, включая его монтаж, проект и строительный контроль, обходится примерно в 3 млн рублей. Импортные лифты Otis до недавнего времени ставили в псковские новостройки. По капремонту закупать их было дорого, а теперь из-за санкций стало невозможно. Алексей Таратута видит в этом больше плюсов — на российские агрегаты проще найти комплектующие: «Конечно, производитель Otis на голову выше, но лифты дорогие, и эксплуатация дороже».

На сайте губернатора висят жалобы: жильцы во время замены несколько месяцев терпеливо поднимались домой пешком, но к назначенной дате лифт так и не включили. Есть и другой тип жалоб, на поломки новых лифтов. Долгий ввод в эксплуатацию Алексей Таратута объясняет приемкой гостехнадзора, которая может растянуться на месяц. А поломки — особенностями эксплуатации.

«Мы отправляли вышедший из строя частотный преобразователь на завод-изготовителе, - приводит инженер пример. - В ответ пришла рекламация о выявлении изменения параметров, которые приводят к короткому замыканию. Жильцы жалуются на долгие остановки, управляющая компания начинает регулировать параметры. Потом, конечно, говорят, что ничего не трогали».

Тем, кто все еще ездит в старом лифте с деревянными дверями и прожженными кнопками, не до продолжительности остановок. Им остается уповать на компетентность экспертов, раз за разом продлевающих срок службы механизма. И на то, что слова «Псков» и «лифт» еще долго не окажутся рядом в федеральных новостях.

Юлия Магера