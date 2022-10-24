ЖКХ

Светофор и десятки домов обесточат в Великих Луках 28 октября

Светофор и несколько домов отключат от электроснабжения в Великих Луках 28 октября из-за производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9.00 до 17.00 от электричества отключат абонентов:

на улице Некрасова, 15, 17, 17а, 19, 19а,

на набережной Лейтенанта Шмидта, 10, 11, 12,

на улице Третьей Ударной Армии, 2-30,

на улице Северной, 1-12,

на улице Кольской,

на улице Мурманской, 31,

в проезде Дежнева,

на улице Дьяконова, 33-45, а также в доме №56,

на улице Полярной, 15-49,

на улице Колхозной, 15-42,

на улице Белинского,

на улице Зенцовской, 53-68,

в Зенцовском проезде, 23-29,

в проезде Горького, 3, 4,7,

на улице Горького, 15б, 22,

на Лазавицкой набережной, 25, 27, 31.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 будет отключен светофор на пересечении улиц Третьей Ударной Армии и Дьяконова.