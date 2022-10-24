Светофор и десятки домов обесточат в Великих Луках 28 октября

Светофор и несколько домов отключат от электроснабжения в Великих Луках 28 октября из-за производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 9.00 до 17.00 от электричества отключат абонентов:
- на улице Некрасова, 15, 17, 17а, 19, 19а,
- на набережной Лейтенанта Шмидта, 10, 11, 12,
- на улице Третьей Ударной Армии, 2-30,
- на улице Северной, 1-12,
- на улице Кольской,
- на улице Мурманской, 31,
- в проезде Дежнева,
- на улице Дьяконова, 33-45, а также в доме №56,
- на улице Полярной, 15-49,
- на улице Колхозной, 15-42,
- на улице Белинского,
- на улице Зенцовской, 53-68,
- в Зенцовском проезде, 23-29,
- в проезде Горького, 3, 4,7,
- на улице Горького, 15б, 22,
- на Лазавицкой набережной, 25, 27, 31.
Кроме того, с 9.00 до 17.00 будет отключен светофор на пересечении улиц Третьей Ударной Армии и Дьяконова.