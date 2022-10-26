ЖКХ

Псковский коммунист выразил недовольство ростом тарифов на вывоз ТКО

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) выразил недовольство ростом тарифа на услугу по обращению с ТКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Раздельный сбор мусора предусматривает снижение затрат регоператора, но тарифы с каждым годом растут», - заявил он в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 27 октября.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что тариф формируется, исходя из многих параметров, в том числе внешних факторов, например: обслуживание техники, стоимость горюче-смазочных материалов, зарплаты сотрудникам.

Петр Алексеенко обратил внимание на то, что тысячи людей были против строительства экотехнопарка на предложенном участке. «И почему участок передали в 2020 году, а слушания провели через два года?» - спросил он.

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Сергей Грахов ответил, что большинство подписей против строительства были от жителей Санкт-Петербурга, которые там имеют дачи. Только когда полностью удостоверились, что участок подходит, была объявлена процедура публичных обсуждений, добавил он.