ЖКХ

Контейнеры для ТКО выставили в Дновском районе

Контейнеры для ТКО выставили в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: ООО «Экопром»

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает работу по выставлению контейнеров в населенных пунктах Псковской области.

Сегодня доставили 2 контейнера на оборудованные контейнерные площадки в деревне Вишенка, где проживает 41 человек. Один из контейнеров установили на площадке по улице Полевой, второй расположился возле остановки.

«Выставленные мешки с мусором на улицу до приезда мусоровоза становятся объектом поиска пищи для собак, птиц и диких животных, мусор от которых разлетается по всей округе. Оборудованные контейнерные площадки с баками для ТКО дают полноценную гарантию того, что мусор будет вывезен, а чистота в населенном пункте будет обеспечена», – отметили в компании.

В связи с установкой контейнеров мешковой сбор в данной деревне отменяется, а вывоз контейнеров будет осуществляться в 1-е и 16-е числа месяца.