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Адрес расчётной группы регоператора по обращению с ТКО сменился в Невеле

18.11.2022 17:09|ПсковКомментариев: 0

Адрес расчётной группы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами сменился в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром». 

С января 2019 года в сеть информационного расчётного центра Псковской области включён региональный оператор по обращению с ТКО по Псковской области филиал ООО «Экопром», офис которого располагается и в Невеле.

Для получения сведений по начислениям, предоставляемым перерасчётам и другим вопросам, касающимся начислений, можно обратиться: по адресу: 182500, город Невель, улица Либкнехта дом №11а. Телефон: 8(81151) 2-34-10.

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (обед 12.00 – 13.00). Контактное лицо: бухгалтер-оператор — Валентина Леоненко.

Теги: #невельский район #ТКО #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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