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Специалисты Горводоканала готовят сети к предстоящему асфальтированию улицы в Пскове

21.11.2022 11:25|ПсковКомментариев: 0

Специалисты Горводоканала готовят сети к асфальтированию улицы Лепешинского в Пскове, которое состоится в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

На протяжении двух недель сотрудники цеха обслуживания водопроводных сетей проводят планово-предупредительные работы по замене участков сетей и запорной арматуры на улице Лепешинского в Пскове. Весной следующего года эта улица запланирована под укладку асфальта.

«Зачем копать под асфальтом потом, если это можно сделать сейчас? Логичный вопрос. Всё, что могут сделать специалисты "Горводоканала" заранее, они сделают», – отметили на предприятии. 

Уже заменили 172 метра водопроводной трубы, четыре задвижки, провели замену важного водопроводного узла, состоящего из запорной арматуры, тройника, фланцевых соединений, трубной части с переходом с 200 мм на 300 мм. После монтажа всех составных частей узла был установлен новый пожарный гидрант. 

«Решение о проведении ремонтных работ на этом участке водопровода было принято в связи с грядущим в следующем году асфальтированием улицы и тем, что старые части выработали свой срок эксплуатации и до этого времени подвергались только ремонту, а не замене. Новые составляющие водопроводного узла обеспечат бесперебойной подачей ресурса жителей микрорайона и минимизируют количество аварийных раскопок после укладки нового асфальтного покрытия», – уточнили специалисты. 

В планах предприятия продолжение работ по замене сетей на улице Лепешинского перед предстоящим весной ее асфальтированием.

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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