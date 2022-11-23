ЖКХ

Газопровод к посёлку Пушкинские Горы планируют достроить в 2023 году

Строительство межпоселкового газопровода до посёлка Пушкинские Горы началось в Псковской области. Завершить строительство газопровода планируется в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Первый объект для газификации Пушкиногорского района входит в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Он создаст условия для подключения к сетям около 3 тысяч домовладений в посёлке Пушкинские Горы. Также запланирован перевод котельной посёлка на природный газ.

«В рамках реализации пятилетней программы для газификации Пушкиногорского района нам также предстоит построить газораспределительную станцию "Пушкинские Горы" и газопровод-отвод протяжённостью 19 км», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.