ЖКХ

В России сделали бессрочной программу социальной газификации

По поручению президента Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило её на медицинские и образовательные организации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населённых пунктах. Таким учреждениям больше не придётся платить за мероприятия по строительству газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям.

Этим же постановлением продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. «Теперь она будет действовать бессрочно. Это даст возможность ещё большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома», - отметили в пресс-службе.

Принять необходимые решения для обеспечения технологического присоединения медицинских учреждений к газораспределительным сетям, а также продлить программу социальной газификации правительству поручил президент по итогам заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего 12 октября 2022 года.