ЖКХ

Более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Псковской области

886 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба ООО «Экопром»

В рамках реализации национального проекта «Экология» и внедрения программы по раздельному сбору отходов, на территории Псковской области на уже существующих площадках по сбору ТКО выставили 886 желтых контейнеров, а также 399 сеток ПЭТ, предназначенных для сбора отходов из пластика.

«Филиал ООО "Экопром" осуществляет вывоз отходов из пластика на ежедневной основе, более 100 контейнеров в день. Вывоз производится по мере заполнения емкостей. Все содержимое собирается отдельным автомобилем и отправляется на переработку согласно территориальной схеме», - рассказали в филиале компании.

Как отметили в пресс-службе, большую роль в реализации данной программы играет сознательное отношение граждан к раздельному сбору отходов.

«Население положительно относится к идее раздельного сбора пластика, но на практике продолжает собирать мусор в один мешок и выкидывать в контейнеры, предназначенные для ТКО. Существует огромная разница между людьми, готовыми отдельно собирать и выбрасывать различные виды мусора, и людьми, реально сортирующими», - уточнили в «Экопроме».

В филиале компании напомнили, что с целью улучшения экологической ситуации в желтые контейнеры и сетки ПЭТ нужно выбрасывать изделия из пластмассы с маркировкой 1, 2, 4, 5.