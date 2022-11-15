ЖКХ

В доме печерянки незаконно отключили газоснабжение

Судебное решение по возобновлению газоснабжения частного жилого дома в городе Печоры удалось исполнить благодаря работе судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Действия по отключению частного жилого дома от газоснабжения признали незаконными. Суд обязал организацию восстановить газоснабжение жилого дома и возместить компенсацию морального вреда.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил его о наступлении негативных последствий в случае неисполнения судебного решения. Работы по возобновлению газоснабжения частного жилого дома провели уже на следующий день

Нарушенные права собственницы дома восстановлены в полном объёме. Организовано газоснабжение и возмещена компенсация морального вреда.