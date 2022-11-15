ЖКХ

Дом многодетной семьи догазифицировали в городе Дно

Дом многодетной семьи подключили к сетевому газу в рамках догазификации в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: АО «Газпром газораспределение Псков»

В мероприятии приняли участие глава администрации Дновского района Михаил Шауркин и заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

Для газификации домовладения построен газопровод-ввод, проложены газовые сети внутри границ земельного участка, смонтирована внутренняя газовая разводка. В доме установлены газовый котёл, газовая плита и прибор учёта газа.

«Социальный аспект – основной в догазификации. Стараемся наращивать темпы работ. Меньше чем за 3 месяца с момента подачи заявки мы исполнили обязательства по обоим договорам, и семья уже пользуется природным газом», - отметил Игорь Мелузов.