Новые площадки для сбора ТКО оборудовали в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
По просьбам жителей оборудованы новые места накопления ТКО и выставлены новые контейнеры для сбора ТКО по адресам:
- Себеж, примыкание улицы Братьев Боровковых к улице Первомайской;
- Себеж, улица Дзержинского у дома №26;
- деревня Совращина у домов №№ 1, 15 и 23;
- деревня Кузнецовка, улица Дорожная у дома № 6; улица Южная у спортивной площадки.
Вывоз контейнеров для ТКО будет осуществляться по следующему графику:
- Себеж, примыкание улицы Братьев Боровковых к улице Первомайской: понедельник, среда, пятница еженедельно;
- Себеж, улица Дзержинского у дома №26: среда, воскресенье еженедельно;
- деревня Совращина у домов №№ 1, 15 и 23: второй и четвертый четверг месяца;
- деревня Кузнецовка, улица Дорожная у дома № 6; улица Южная у спортивной площадки: среда, воскресенье еженедельно.