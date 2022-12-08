ЖКХ

Новые площадки для сбора ТКО оборудовали в Себежском районе

Новые площадки для сбора ТКО оборудовали в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

По просьбам жителей оборудованы новые места накопления ТКО и выставлены новые контейнеры для сбора ТКО по адресам:

Себеж, примыкание улицы Братьев Боровковых к улице Первомайской;

Себеж, улица Дзержинского у дома №26;

деревня Совращина у домов №№ 1, 15 и 23;

деревня Кузнецовка, улица Дорожная у дома № 6; улица Южная у спортивной площадки.

Вывоз контейнеров для ТКО будет осуществляться по следующему графику: