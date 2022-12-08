ЖКХ

Сергей Грахов: Мы на грани экологического коллапса, нужно разбираться с отходами

Проблемы обращения с отходами необходимо решать прямо сейчас, откладывать этот вопрос не приходится. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 13 декабря.

«Экологическая реформа начиналась в 2016 году, потом был переходный период, 2018 год, в 2019 году регионы были не особо готовы, просили ещё на год-два продлить, но президент сказал: "Нет, хватит!" Мы на грани экологического коллапса, с отходами нужно разбираться уже сейчас», - сказал Сергей Грахов.

Тема коммунальных отходов касается всех и каждого: не только жителей региона, но и предпринимателей, потому что очень большое количество отходов генерируется именно предприятиями, причём это далеко не деревообрабатывающее или промышленное производство, а отходы в гипермаркетах — упаковка, паллеты и так далее, подчеркнул эксперт.