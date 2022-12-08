Сергей Грахов: Мы на грани экологического коллапса, нужно разбираться с отходами

Проблемы обращения с отходами необходимо решать прямо сейчас, откладывать этот вопрос не приходится. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 13 декабря.
Тема коммунальных отходов касается всех и каждого: не только жителей региона, но и предпринимателей, потому что очень большое количество отходов генерируется именно предприятиями, причём это далеко не деревообрабатывающее или промышленное производство, а отходы в гипермаркетах — упаковка, паллеты и так далее, подчеркнул эксперт.