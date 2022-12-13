ЖКХ

Порядка 400 млн рублей оплатили жители Псковской области за услуги ЖКХ с помощью автоплатежа - Сбер

Клиенты Сбера в Псковской области оплатили услуги ЖКХ с помощью сервиса «Автоплатеж» на общую сумму порядка 400 млн рублей за 11 месяцев 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Автоплатёж — это автоматический сервис: банк по вашему поручению вовремя и с точностью до копейки оплачивает за вас услуги ЖКХ, а также сотовой связи, городского телефона и интернета, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг. При этом комиссия за платежи ниже, чем при оплате в офисе банка: 0-1%.

Больше не нужно ждать квитанции или стоять в очереди в кассу. При подключении сервиса автоплатежа банк сам каждый месяц запрашивает счёт от вашей управляющей компании. При получении нового счёта банк направит СМС или пуш-уведомление с суммой платежа, комиссией и информацией о способе отказа от оплаты. Если вы не отмените платёж, деньги спишутся на следующий день.

Подключить автоплатеж легко. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» зайдите в раздел «Платежи» → «Автоплатежи и переводы» → «Подключить» → «Автоплатёж». После подключения сервиса деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной вами карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании – в виде СМС или пуш-уведомления – с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.

Вы всегда сможете посмотреть историю своих платежей за ЖКХ во вкладке с одноименным названием в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Здесь же можно проверить, сохранить или распечатать чек за проведенную операцию. Кстати, чеки хранятся три года, не выцветают и не теряются.

После исполнения автоплатежа вам придёт СМС или пуш-уведомление со статусом операции.

«С начала года более шестисот тысяч транзакций по оплате услуг ЖКХ прошло с помощью сервиса автоплатежа. Причина проста – это экономит время и силы, а также наводит порядок в бытовых финансах без участия человека – только один раз подключить, а дальше система сделает всё за тебя», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.