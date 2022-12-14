ЖКХ

Свыше 10 домов в Великих Луках останутся без холодного водоснабжения 15 декабря

Несколько домов на проспекте Гагарина в Великих Луках отключат от холодного водоснабжения 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: ru.freepik.com

По сообщению муниципального предприятия «Аварийно-ремонтный участок», холодное водоснабжение в жилых домах отключат в связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе.

С 9:00 до окончания работ холодной воды не будет в домах №№112, 116, 120, 124, 124-а, 124-б, 124-в, 124-г, 126, 129, 131, 132, 133 на проспекте Гагарина.