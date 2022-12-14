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Связь между ремонтом кровли и заливом квартир в доме псковичей устанавливают в суде

Причинно-следственную связь между ремонтом кровли и заливом квартир в доме №2 на улице Стахановской в Пскове устанавливают в суде. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото: Иван Юрьев / сайт губернатора Псковской области

На сайте губернатора появилось обращение от жителя пятого этажа указанного дома, который рассказал, что в 2015 году в здании ремонтировали кровлю, и после этого в жару с потолка стал капать конденсат. Борис Елкин в своём первом ответе на обращение заметил, что по аналогичной жалобе на данный момент идёт судебное разбирательство.

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После Борис Елкин дополнил свой ответ и сообщил, что 27 марта 2015 года управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова заключило муниципальный контракт с ООО «Сантехкомплект», согласно которому подрядчик должен был выполнить работы по капитальному ремонту кровли жилого дома №2 на улице Стахановской. «Работы были выполнены и сданы должным образом в срок в соответствии с контрактом», - отметил градоначальник.

«В настоящее время Псковским городским судом рассматривается гражданское дело по исковому заявлению жителей дома №2 на улице Стахановской. В ходе судебного разбирательства возникли вопросы о причинах возникновения протечек кровли, наличия или отсутствия причинно-следственной связи между проведенными работами по капитальному ремонту кровли и заливом квартир», - добавил Борис Елкин.

По определению Псковского городского суда от 22 августа 2022 года была назначена соответствующая судебная строительно-техническая экспертиза, её проводило ООО «Авангард».

«В настоящее время экспертное заключение подготовлено и направлено в суд. По итогам рассмотрения судом будет принято соответствующее решение», - заключил Борис Елкин.