ЖКХ

Жители новоржевской деревни остались без отопления

Жители деревни Выбор Новоржевского района остались без отопления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Собрании депутатов района.

Фото: Собрание депутатов Новоржевского района

«Текущая неделя принесла совсем недобрую весть Выборской библиотеке, сельскому клубу и жителям деревни Выбор. В результате длительного отключения света в ночь с воскресенья на понедельник и неслаженной работы соответствующих служб замёрзла воздушная теплотрасса, которая обеспечивала подачу тепла в здание, где находятся учреждения культуры. Обнаружили проблему работники культуры только во вторник. Возникает вопрос - насколько своевременной и эффективной была реакция теплоснабжающей организации, чтобы проконтролировать подачу тепла, а в конкретном случае - попытаться восстановить работу системы?» - задались вопросом депутаты.

Заместитель руководителя организации не смог по существу прокомментировать возникшую ситуацию и ответить на вопросы председателя Собрания, отметили в органе законодательной власти.

«Пять дней минусовых температур дали свои результаты. Сегодня бригада сотрудников муниципального предприятия, которая выехала на место, перекрыла данную часть теплотрассы, тем самым пока полностью приостановив подачу тепла. В результате - здание не отапливается!» - рассказали в Собрании депутатов.

Отмечается, что на протяжении двух последних месяцев районные депутаты неоднократно обращались к администрации района с пожеланиями по вопросам бережливого и эффективного использования муниципального имущества.

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Напомним, ранее в Новоржевском районе активно обсуждали проблемы с отоплением в деревне Жадрицы. Местное здание, где расположены библиотека, Дом культуры, администрация сельского поселения и ФАП, предлагалось перевести на электроотопление.