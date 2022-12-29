ЖКХ

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за снега с дождём

Мокрый снег с дождём и сильный гололед наблюдаются в Псковской области. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вторника», – отметили энергетики.

Специалисты сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220.