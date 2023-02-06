Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Догазификация курс на ускорение
Для здоровья трудящихся
Господин Рейтингомер
Политические итоги-2022
за присоединение Псковского района
Оазис здоровья под Псковом
Бесплатный семинар: выиграть тендер
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
100 псковских миллионеров
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
борьба с энергопотерями
Цифровая гигиена для детей
показания электросчетчиков
в Кремль платно
 
 
 
ещё ЖКХ 06.02.2023 11:040 Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках 7 и 8 февраля 06.02.2023 17:010 Почти 1200 псковичей получают квитанции на оплату взноса на капремонт по электронной почте 06.02.2023 16:570 Пятиэтажку с ликвидированным опасным потопом в Гдове передадут другой «управляйке» — Владимир Кузь 06.02.2023 13:210 Как псковичам зарегистрироваться в личном кабинете, объяснили в ПТС 06.02.2023 11:040 Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках 7 и 8 февраля 03.02.2023 15:260 Директор псковского «Газпрома» в прямом эфире ответил на вопросы телезрителей
 
 
 
Самое популярное 03.02.2023 07:233 В России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора 31.01.2023 18:561 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в феврале 02.02.2023 13:529 Названа главная причина убыли кадров в псковском здравоохранении 30.01.2023 14:337 Двое рыбаков провалились в полынью в Псковском районе, один из них погиб 02.02.2023 18:443 Назначен руководитель аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Почти 1200 псковичей получают квитанции на оплату взноса на капремонт по электронной почте

06.02.2023 17:01|ПсковКомментариев: 0

Квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт можно получить по электронной почте, этой услугой уже пользуется более 1 160 жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Электронный платежный документ - точная копия бумажной квитанции, однако имеет ряд преимуществ:

  • квитанция автоматически направляется собственнику в день ее формирования (на несколько дней раньше бумажной квитанции, поскольку не зависит от процессов печати и доставки);
  • электронную квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново;
  • проверить получение квитанции и оплатить ее можно даже находясь в длительной командировке или отпуске;
  • можно получать и оплачивать счета своих близких.

Для того, чтобы изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, необходимо направить заявление на официальную почту регионального оператора info@fkr60.ru с указанием адреса квартиры и электронной почты, на которую необходимо направлять квитанции. К заявлению необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме.

После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, по желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить.

Теги: #ФКР #Псковская область #квитанции
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя?
В опросе приняло участие 48 человек
06.02.2023, 18:270 Каждый второй россиянин зимой больше сидит дома – ВЦИОМ 06.02.2023, 18:150 Видеоролик из серии «Оккупация 1941-1944» опубликовали псковские архивисты 06.02.2023, 18:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 февраля 06.02.2023, 18:000 Итоги деятельности за 2022 год подвели в УФСИН России по Псковской области
06.02.2023, 17:550 Количество премий лучшим учителям увеличили в России 06.02.2023, 17:500 Худощавую женщину с каштановыми волосами разыскивают в Пскове 06.02.2023, 17:420 Водитель пострадал в дорожной аварии на Рижском проспекте в Пскове 06.02.2023, 17:400 Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%
06.02.2023, 17:310 О влиянии алкоголя на эстетику улыбки рассказали псковичам 06.02.2023, 17:260 «Вернуть из забвения» имение Щиглицы планируют в Пскове 06.02.2023, 17:200 Школьнику раздробило пальцы на уроке труда в Ленинградской области 06.02.2023, 17:130 Пассажир пострадал при падении в псковской маршрутке
06.02.2023, 17:101 В Пскове утвердили места, куда запрещено возвращать животных без владельцев 06.02.2023, 17:080 Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей 06.02.2023, 17:070 Фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Пскове 19 февраля 06.02.2023, 17:010 Почти 1200 псковичей получают квитанции на оплату взноса на капремонт по электронной почте
06.02.2023, 16:570 Пятиэтажку с ликвидированным опасным потопом в Гдове передадут другой «управляйке» — Владимир Кузь 06.02.2023, 16:480 Подростков обвиняют в краже денег у спящего псковича 06.02.2023, 16:470 Двое водителей повторно сели за руль нетрезвыми в Псковской области 06.02.2023, 16:423 Просроченные продукты использовали для питания детей в учреждениях Псковской области
06.02.2023, 16:340 Постковидный синдром 06.02.2023, 16:260 Соревнования по спортивной аэробике состоялись в Пскове 06.02.2023, 16:161 О последствиях употребления в пищу рыб с кровавыми язвами предупредили псковичей 06.02.2023, 16:130 Россиянин обстрелял полицейских фейерверками во время погони. ВИДЕО
06.02.2023, 16:070 Псковичей с юридическим образованием приглашают на собеседование в Арбитражный суд 06.02.2023, 16:010 10 человек пострадали в результате ДТП за неделю в Псковской области 06.02.2023, 15:543 Игорь Романов планирует вновь участвовать в выборах губернатора Псковской области 06.02.2023, 15:471 Число коррупционных преступлений снизилось в Псковской области
06.02.2023, 15:440 Больше тысячи человек проверили псковские полицейские в рамках операции «Надзор» 06.02.2023, 15:350 Толчки от турецкого землетрясения дошли до Гренландии 06.02.2023, 15:280 Микрозаймы почти на 650 млн рублей получили предприниматели Псковской области через «Мой бизнес» 06.02.2023, 15:210 Свыше 150 млн рублей получит Псковская область на реализацию проектов комфортной городской среды
06.02.2023, 15:200 Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в Москве с отёком лёгких 06.02.2023, 15:135 «Ваше обращение очень важно для нас...» 06.02.2023, 15:100 «ГорДозор»: Граффити, трафареты, стикер-арт - вандализм или искусство? ВИДЕО 06.02.2023, 15:020 Два псковских хирурга и рентгенолог приступили к работе в Херсонской области
06.02.2023, 15:010 Сотрудника великолукского филиала ПсковГУ осудили за получение взятки 06.02.2023, 14:551 Численность населения Псковской области опустилась ниже 590 тысяч человек 06.02.2023, 14:530 Путин наградил медика из Псковской области 06.02.2023, 14:461 Свыше 1150 незаконных нормативно-правовых актов выявили в Псковской области
06.02.2023, 14:390 Пробка образовалась из-за ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.02.2023, 14:310 «Деловой понедельник»: Креативная экономика – миф или реальность? ВИДЕО 06.02.2023, 14:291 Раскрываемость преступлений снизилась в Псковской области 06.02.2023, 14:210 Российскому фигуристу Костомарову грозит ампутация ноги из-за некроза
06.02.2023, 14:171 Технологии Big data помогли МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза в 2022 году 06.02.2023, 14:161 Более двух тысяч детей-сирот стоят в очереди на получение квартиры в Псковской области 06.02.2023, 14:140 Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза 06.02.2023, 14:080 Оператор смог убежать от падающего дома во время землетрясения в Турции. ВИДЕО
06.02.2023, 14:041 Нарушения экстремистской направленности участились в Псковской области 06.02.2023, 14:010 «Постскриптум»: Мораторий на 44-й закон, мусорная дилемма и двухдневные выборы в Пустошкинском районе. ВИДЕО 06.02.2023, 13:530 Итоги второго этапа соревнований Псковской области по автомногоборью подвели в Печорах 06.02.2023, 13:440 Размер задолженности по зарплатам удвоился в Псковской области
06.02.2023, 13:400 Способы защититься от возникновения деменции назвала российский врач 06.02.2023, 13:341 Большинство респондентов ПЛН поддержали присоединение части Псковского района к областному центру 06.02.2023, 13:320 До 0°C и гололедицу прогнозируют псковские синоптики 7 февраля 06.02.2023, 13:260 Себежанка оформила кредит и перевела мошенникам около двух миллионов рублей
06.02.2023, 13:220 Высокий уровень правонарушений в сфере закупок отмечен в Псковской области 06.02.2023, 13:210 Как псковичам зарегистрироваться в личном кабинете, объяснили в ПТС 06.02.2023, 13:140 Охотники зафлажили стаю волков в Островском районе 06.02.2023, 13:100 Путин продолжит практику встреч с главами регионов
06.02.2023, 13:093 Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области 06.02.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 06.02.2023, 13:030 Росгвардейцы изъяли у псковичей восемь единиц оружия 06.02.2023, 12:570 Если села батарейка
06.02.2023, 12:570 Более 25 тысяч цветов уничтожили в Псковской области в январе 06.02.2023, 12:540 Пожилых родителей государственного служащего зарезали в Москве 06.02.2023, 12:530 15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 06.02.2023, 12:470 Спортсмены клуба Nordman представляют регион на первенстве СЗФО по настольному теннису
06.02.2023, 12:450 Синоптики зафиксировали рекордно высокое давление в Псковской области 06.02.2023, 12:420 Более 3,5 тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю 06.02.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 06.02.2023, 12:230 ВЦИОМ: Лишь 2% женщин увлекаются зимней рыбалкой
06.02.2023, 12:211 Проезд от улицы Полковой к улице Космической закроют для движения 06.02.2023, 12:160 Красногородцы обыграли «Звезду» в хоккейном матче со счётом 18:0 06.02.2023, 12:100 Каток в Финском парке Пскова снова закрыли из-за непогоды 06.02.2023, 12:081 Участок проезда в районе псковской Дамбы на неделю закроют для автомобилей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru