Почти 1200 псковичей получают квитанции на оплату взноса на капремонт по электронной почте

Квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт можно получить по электронной почте, этой услугой уже пользуется более 1 160 жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.
Электронный платежный документ - точная копия бумажной квитанции, однако имеет ряд преимуществ:
Для того, чтобы изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, необходимо направить заявление на официальную почту регионального оператора info@fkr60.ru с указанием адреса квартиры и электронной почты, на которую необходимо направлять квитанции. К заявлению необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме.
После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, по желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить.