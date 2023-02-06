ЖКХ

Сотрудники «Горводоканала» ремонтируют повреждённый трубопровод в Пскове

Сотрудники «Горводоканала» ремонтируют повреждённый трубопровод в Пскове на улице Яна Фабрициуса, 21. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: МП города Пскова «Горводоканал»

«Сегодня в 10:45 по адресу: улица Яна Фабрициуса, 21 в ходе проведения подрядной организацией работ по бурению для установки опор освещения был поврежден трубопровод Ду315 мм», - добавили в предприятии.

На месте работает аварийная служба «Горводоканала». Поврежденный участок трубопровода отключен с 11:50. «Абоненты продолжают получать ресурс, так как прервано только кольцевое водоснабжение», - отметили в пресс-службе.