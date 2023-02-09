ЖКХ

35 тысяч жителей Псковской области обратились в Единые клиентские центры псковских газовых компаний в 2022 году

В 2022 году Единые клиентские центры компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области приняли 35 тыс. посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Большая часть обращений касалась догазификации и заключения договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям, оформления договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заявок на его замену или ремонт. Также абоненты обращались по вопросам начислений и заключений договоров на поставку газа.

За прошедший год специалисты Единых клиентских центров также обработали свыше 3 тысяч обращений от потребителей, поступивших на «горячую линию» по телефону 8-800-350-59-01. Более 350 тыс. потребителей обратились в call-центр по телефону: 59-50-50.

«Задача наших Единых клиентских центров – удобство и оперативность получения услуг абонентами. Работа по принципу "Единого окна" позволяет предоставлять весь комплекс услуг обеих газовых компаний и сразу решить широкий спектр вопросов. Для удобства абонентов мы также продолжаем активно развивать наши дистанционные сервисы обслуживания: телеграмм-бот и "Личный кабинет"», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.