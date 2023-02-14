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ЖКХ

Почти 700 млн рублей готовы направить на реконструкцию очистных сооружений канализации в Порхове

14.02.2023 15:37|ПсковКомментариев: 0

Администрация Порховского района заказала реконструкцию очистных сооружений канализации, расположенных на улице Песочной в Порхове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации необходимо провести демонтажные работы, вывести существующие очистные сооружения из эксплуатации, восстановить ограждение и противопожарный гидрант с колодцем, заменить оконные и дверные блоки, провести отделочные работы внутри помещения, отремонтировать кровлю и отмостки, обустроить железобетонный фундамент с прокладкой кабелей, установить настенную станцию оповещения, проложить наружный кабель, обустроить наружный контур заземления, установить конденсаторные батареи, реконструировать ВРУ здания БПП, провести монтаж оборудования станции очистки сточных вод, обустроить внутриплощадочную канализацию, технологическую канализацию, ливневую канализацию, провести земляные работы и планировку территории, реконструировать дорожный проезд, обустроить тротуары и отмостки, контейнерную площадку, газоны, укрепить откосы, обустроить наружное освещение, заменить существующие въездные ворота и провести пусконаладочные работы.

До начала производства работ подрядчик обязан:

  • получить разрешение на проведение земляных работ;
  • подписать совместно с правообладателем (или его законным представителем) акт приема-передачи строительной площадки под строительство;
  • разработать мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала в процессе производства работ.


Сроки выполнения работ определили в два этапа: с момента заключения контракта и до 15 декабря 2023 года, с 1 января 2024 года до 30 июня 2024 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 662 737 720 рублей. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Чистая вода».

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 2 марта.

Напомним, на круглом столе в Совете Федерации говорили об износе очистных сооружений в Псковской области на 90%

Теги: #ЖКХ #очистка
Источник: Псковская Лента Новостей
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